Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Unfall: Transporter fährt auf Lkw auf: Fahrer schwer verletzt

Transporter fährt auf Lkw auf: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 19 Berlin-Rostock ist am Donnerstagmorgen der Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, war der Mann mit seinem Kleinlastwagen bei Kavelstorf (Landkreis Rostock) auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren. Der 41-jährige Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste herausgeholt werden. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Rostock. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte am Morgen noch an.

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

© dpa