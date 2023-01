Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Unfall: Transporter fährt auf Kleintransporter auf: Drei Verletzte

Transporter fährt auf Kleintransporter auf: Drei Verletzte

Bei einem Kleintransporter-Unfall sind in Wesenberg (Mecklenburgische Seenplatte) drei Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, bremste ein Kleintransporter am Morgen auf der Bundesstraße 198 plötzlich ab, um nach links abzubiegen. Der 40-jährige Fahrer des dahinter fahrenden Transporters erkannte das zu spät und fuhr auf. Dabei wurden der 40-Jährige, seine Beifahrerin und ein sechsjähriges Kind in dem Fahrzeug so verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden mussten. Die Polizei untersucht den Vorfall noch und schätzte den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Die B198 ist die Ost-West-Achse von der Autobahn 19 Berlin-Rostock zur Bundesstraße 96 und nach Vorpommern.

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

© dpa