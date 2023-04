Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Unfall: Mit über drei Promille: Fahrer rutscht in Gegenverkehr

Mit über drei Promille: Fahrer rutscht in Gegenverkehr

Mit über drei Promille hat sich ein 59-Jähriger in Ueckermünde ans Steuer gesetzt - und einen Unfall verursacht. Er sei am Donnerstagnachmittag sturzbetrunken unterwegs gewesen und in den Gegenverkehr gerutscht, teilte die Polizei am Abend mit. Sein Auto krachte in den Wagen eines 55 Jahre alten Fahrers, drehte sich und kam schließlich zum Stehen.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Atemalkoholtest ergab demnach, dass der 59-Jährige mit 3,19 Promille unterwegs war. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann eine Konzentration von mehr als drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein. Die Polizei behielt den Angaben zufolge seinen Führerschein ein und eine Blutprobe wurde genommen. Der Sachschaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Liepgartener Straße in Ueckermünde vollgesperrt.

© dpa