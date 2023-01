Kühllastwagen stürzt auf Autobahn 24 um: Behinderungen

Unfall: Lkw fährt gegen Leitplanke und reißt Tank auf

Wegen eines aufgeschlitzten Lkw-Dieseltanks musste am Dienstag eine Autobahnraststätte an der Autobahn 24 Hamburg-Berlin gesperrt werden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein Lastwagen am Morgen am Rastplatz Stolpe (Ludwigslust-Parchim) nach rechts gegen eine Leitplanke gefahren. Dabei wurde der Tank aufgerissen und Diesel lief an der Ausfahrt in Fahrtrichtung Berlin auf die Straße und in das Erdreich.