Containerterminal Swinemünde: Einsicht in Dokumente möglich

Gesundheit: Zahl der Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen geht zurück

Die Belastung des Gesundheitssystems in Mecklenburg-Vorpommern durch Atemwegsinfekte hat in den vergangenen Wochen abgenommen. «Die Welle akuter Atemwegserkrankungen (ARE), die vor allem im November und Dezember die niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser stark belastet hat, ist in den letzten Wochen erheblich zurückgegangen», sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch in Schwerin.