Tourismusminister setzt auf mehr ausländische Gäste

Basketball: Seawolves wollen Klassenverbleib perfekt machen

Am Ostersonntag können die Rostock Seawolves sich selbst ein großes Geschenk machen. Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten Frankfurt Skyliners in der Stadthalle (15.00 Uhr/MagentaSport) würde für den Aufsteiger trotz noch sieben ausstehender Partien den sicheren Verbleib in der Basketball-Bundesliga und damit das Erreichen des angestrebten Minimalziels in der Premieren-Saison bedeuten. Mit Blick auf die prekäre Situation der Gäste mahnte Trainer Christian Held jedoch: «Ein verwundetes Tier ist immer am gefährlichsten. Sie kämpfen definitiv um ihr Überleben.»