Sonniges Wetter sorgt für gefüllte Strände in MV

Sonnenschein und Wärme haben auch in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende viele Menschen an die Strände gelockt. «Der Ort ist voll, der Strand ist voll, die Parkplätze sind voll», sagte eine Sprecherin der Tourist Information Boltenhagen am Sonntag. Auch die Food Truck Schlemmermeile in dem Ort in Nordwestmecklenburg an diesem Wochenende sei gut besucht. In den anderen Badeorten des Landes herrschte bei Temperaturen um 25 Grad ebenfalls reger Betrieb, wie Webcams etwa aus Warnemünde oder Ahlbeck zeigten. Die Polizei sprach von einer normalen Verkehrslage im Land. Für Montag ist etwas kühleres und wechselhafteres Wetter angekündigt.

Badegäste genießen die Sonne am Ostseestrand. © Bernd Wüstneck/dpa

© dpa