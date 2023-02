Rosenmontag am Strand: Fastnachtsmuffel zieht es nördlich

Küste statt Kamelle, Köm statt Konfetti: Mit Karneval können die meisten Nordlichter wenig anfangen. Die karnevalsfreien Zonen an Nord- und Ostsee ziehen auch Menschen aus den Faschingshochburgen an Rhein und Main an, die dem närrischen Treiben wenig abgewinnen können.

Fast leere Strände statt Straßenkarneval: Auch in diesem Jahr finden Karnevalsmuffel aus Fastnachtshochburgen wie Köln, Düsseldorf und Mainz in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Erholung und Ruhe. Auch wenn es nicht viele Angebote gibt, die sich ausschließlich auf diese Zielgruppe fokussieren, seien sie hier genau richtig, wie die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein mitteilte. Frische Nordseeluft und Spaziergänge am Strand sorgten etwa in St. Peter-Ording oder auf den Inseln für Erholung.

Viele Menschen kämen zudem, um das traditionelle Biikebrennen mitzuerleben. Die großen Feuer, die jährlich am 21. Februar an vielen Orten in Nordfriesland entzündet werden, sind nach Angaben der Sprecherin für viele Touristen ein Grund, nach Schleswig-Holstein zu reisen. «Sie kommen somit eher aufgrund der Biike, und nicht unbedingt, um dem Karneval zu entfliehen.»

Es gibt aber einige Orte wie beispielsweise Grömitz an der Ostsee, die sich speziell um Gäste aus den närrischen Hochburgen bemühen. «Das Wochenende vor dem Rosenmontag ist beliebt und zahlreiche Gäste reisen an, um hier die Ruhe vor dem Karneval zu genießen», teilte die Tourismus-Agentur mit. Ein bisschen Unterhaltung gibt es dennoch, etwa ein Strandfeuer am 18. Februar, einen verkaufsoffenen Sonntag oder eine lange Saunanacht. Auch in Dahme und Kellenhusen werden Feuer am Strand entzündet.

Mecklenburg-Vorpommern wirbt ebenfalls um Gäste im sonst eher ruhigen Februar. «Wer dem Karnevalstreiben in NRW entkommen möchte, ist im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern genau richtig», sagte eine Sprecherin des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern. «Die Karnevalszeit fällt in die Vorsaison, da sind die Strände noch fast menschenleer und bieten Karnevalsmuffeln viel Freiraum zum Entdecken.»

Und wer im Urlaub merkt, dass er doch nicht ganz auf Straßenkarneval verzichten kann, ist in Marne in Dithmarschen an der richtigen Adresse: Zum größten Rosenmontagsumzug in Schleswig-Holstein werden regelmäßig rund 20.000 Zuschauer erwartet.