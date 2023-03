Neue Kurabgabe in Rostock doch noch nicht zur Hochsaison

Kultur: Leipzigs Museen: Dauerausstellungen sollen kostenfrei werden

Der Eintritt in die Dauerausstellungen der städtischen Museen in Leipzig soll ab 2024 kostenfrei werden. Dieser Vorschlag sei in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters abgestimmt worden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Der Stadtrat müsse dem noch zustimmen. Der kostenlose Eintritt solle mehr Menschen in die Museen locken, insbesondere Familienpublikum und junge Besucherinnen und Besucher. Sonderausstellungen sollen dagegen weiterhin Geld kosten.