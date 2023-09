Gewaltsamer Tod von Junge: Suche nach Verdächtigem dauert an

Vier Tage nach dem Verbrechen an einem Sechsjährigen in einem Dorf bei Neubrandenburg hat die Polizei noch keinen Verdächtigen. In Pragsdorf gibt es nun zwei Trauerstellen. Die Leute sind noch geschockt - und hoffen auf schnelle Aufklärung.

Nach dem gewaltsamen Tod des sechsjährigen Jungen in Pragsdorf bei Neubrandenburg hat die Polizei weiter keine heiße Spur zu einem Verdächtigen. Bisher konnte noch kein Verantwortlicher ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg. Es werde weiter mit verschiedenen Ermittlungsansätzen wegen Totschlags ermittelt.

Unterdessen zeugen in dem kleinen Dorf zwei Trauerstellen von dem grausamen Ereignis vom Donnerstagabend. Es sind kaum Einwohner auf der Straße. Vor allem vor den fünf Plattenbauten treffen sich einige Menschen, die mit Journalisten aber nicht reden wollen. «Wir hoffen, dass das möglichst schnell aufgeklärt wird», sagte Bürgermeister Ralf Opitz am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Das würde auch bei den Menschen in dem 580-Einwohner-Dorf, das nur neun Kilometer östlich von Neubrandenburg liegt, für mehr Sicherheit sorgen. Die Menschen in der Region seien immer noch geschockt, dass ein Junge vom Spielen nicht mehr nach Hause kam. «Schnelle Aufklärung würde wieder für mehr Sicherheit sorgen», sagte Opitz. Auf einer Metallgitterbank kurz vor der Brücke, die zwischen zwei Seen zum Bolzplatz und zur Badestelle führt, hat die Feuerwehr einen Gedenkort eingerichtet. Kleine Plüschtiere, Fotos des getöteten Kindes und Trauerlichter wurden dort brandsicher hingestellt.

Gleich gegenüber haben Besitzer aus Berlin und Brandenburg Erholungsgärten. Wer etwa 150 Meter weiter von der Bank in die Idylle am See geht, kommt zu einem Holzpavillon und dem Bolzplatz mit großen Metalltoren. Dieser wird von einer etwa elf Meter breiten Hecke aus Knallerbsensträuchern von einem Acker abgegrenzt. Am Ende fehlt ein Stück, dort gibt es einen zweiten Trauerort. Dabei handelt es sich um den Fundort des Jungen. Ermittler rechnen damit, dass sich das schlimme Ereignis im Umfeld des Geländes abgespielt hat, zu dem keine Straße hinführt.

Um dem Täter oder den Tätern auf die Spur zu kommen, werten die Beamten weiter eine Vielzahl von Hinweisen aus, die die Befragungen und Ermittlungen auch am Wochenende brachten. Details will die Sprecherin mit Rücksicht auf die Ermittlungen nicht sagen. Die Ermittler hoffen zudem auf die Kriminaltechnik. Spezialisten haben die Kleidung des Jungen und ein Messer, das am Freitag bei einer großangelegten Suche in einem Gestrüpp gefunden worden war, genauer auf Spuren untersucht. Dies laufe über das Landeskriminalamt. «Hier werden frühstens Ende der Woche Ergebnisse erwartet», sagte die Polizeisprecherin. Bisher reichten die Ermittlungsergebnisse für eine Festnahme nicht aus.

Der Sechsjährige war am Donnerstagabend mit schwersten Stichverletzungen in der Hecke am Bolzplatz gefunden worden. Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. Die Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, als er am Nachmittag zum Spielen gegangen, aber nicht wie gewohnt wieder zurückgekommen war. Die Obduktion ergab, dass der Sechsjährige erstochen wurde - mit einem bislang noch unbekannten Stichwerkzeug.