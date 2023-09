Home

Theater: Premiere für neuen Schauspielchef Priebe mit Harald Schmidt

Am Theater Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) stehen die erste Regiearbeit des neuen Schauspieldirektors Maik Priebe sowie mehrere Prominentenabende an. Priebe bringt am 29. September «Merlin oder Das wüste Land» auf die Bühne, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Donnerstag sagte. Das archaische Stück um den sagenumwobenen König Artus und die Tafelrunde sei als sinnliches Theaterereignis angelegt. Erste Einblicke will der in Schwerin geborene Priebe bereits an diesem Sonntag zur Matinee zu dem Stück geben.

Am 1. Oktober startet eine neue von Priebe inszenierte Koch-Show, zu der als Erster Schauspieler und Entertainer Harald Schmidt als Gast zugesagt habe. Im Frühjahr 2024 will der Schauspielchef mit Sängerin Angelika Milster vor Publikum kochen und reden. Für eine Theater-Lesereihe zu Schriftsteller Uwe Johnson (1934-1984) haben zudem Schauspieler Charly Hübner und «Tagesthemen»-Moderatorin Caren Miosga im Dezember in Neustrelitz sowie die Schauspieler Nina Gummich und Robert Will im Februar in Neubrandenburg zugesagt, wie es hieß. Von Autor Johnson, der im Jahr 2024 90 Jahre alt geworden wäre, stammt auch das Motto der Spielzeit, wie Priebe sagte. Es laute: «Es ist eine Welt, gegen die Welt zu leben». Johnson gilt als Chronist deutsch-deutscher Geschichte, stammt aus dem Nordosten und starb 1984 in England. Die Theater und Orchester GmbH ist mit 210 Beschäftigten eines von vier großen Mehrspartenhäusern in MV.

