Minister: Netzausbau weitgehend dem Markt überlassen

Ministerpräsidentin: Schwesig wirbt trotz Krieg und Energiekrise für Zuversicht

Trotz Krieg in Europa und Energiekrise hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für Optimismus geworben. «Zuversicht und Zusammenhalt, ist das, was uns gemeinsam tragen kann, ist das, was uns helfen kann, die richtigen Antworten zu geben», sagte die Regierungschefin am Montag bei ihrem Neujahrsempfang in Greifswald.