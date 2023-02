Rettungshubschrauber versagt bei Rettung von Unfallopfer

Böse Überraschung: Nach einem Verkehrsunfall ist an der Müritz ein Rettungshubschrauber ausgefallen. Er sollte eine Schwerverletzte in eine Unfallklinik fliegen. Erst nach vier Stunden hob die Maschine wieder ab.

Bei der Rettung einer schwer verletzten Radfahrerin in Waren an der Müritz hat ein Rettungshubschrauber am Unfallort seinen Dienst versagt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war die 54-jährige am Donnerstagvormittag an einer Kreuzung am Wohngebiet Papenberg von einem Auto angefahren worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt der Radlerin genommen haben.

Der Rettungshubschrauber war von einem Notarzt angefordert worden, um die Schwerverletzte wegen ihres kritischen Zustands in eine weiter entfernte spezielle Unfallklinik mitzunehmen. Die Maschine landete auf der Kreuzung, konnte aber wegen technischer Probleme nicht wieder aufsteigen. Die Geschädigte kam danach per Rettungswagen in eine Klinik. Der 37-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Für die Reparatur des Hubschraubers musste ein zweiter Hubschrauber mit Technikern und Teilen angefordert werden. Nach rund vier Stunden konnten beide Fluggeräte wieder abheben. Zum Grund des Ausfalls wurden keine Angaben gemacht. Auf die medizinische Versorgung der schwerverletzten Radfahrerin habe der Ausfall nach jetzigem Stand keine negativen Auswirkungen gehabt, hieß es.