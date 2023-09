Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Tarife: Streiks im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns

Streiks im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns

Rund 100 Einzelhandelsmitarbeiter in Schwerin haben laut Gewerkschaft Verdi am Dienstag gestreikt. Der Service in den betroffenen Geschäften sei eingeschränkt gewesen, Schließungen habe es aber nicht gegeben, sagte ein Verdi-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Mittwoch seien auch Beschäftigte in Rostock zum ganztägigen Ausstand aufgerufen. Rund 200 Teilnehmer würden zu einer Streikkundgebung am Mittwochvormittag in Schwerin erwartet. Bereits im August hatte es Streiks im Einzelhandel im Norden gegeben.

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Mit den Aktionen will Verdi Druck in den laufenden Tarifverhandlungen machen. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde. Die unteren Beschäftigtengruppen sollen nach Ansicht der Gewerkschaft eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro bekommen. Für die Auszubildenden fordert Verdi - ebenso wie im Großhandel - eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro im Monat. Insgesamt will Verdi für die Beschäftigten im Großhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent durchsetzen.

© dpa