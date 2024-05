Streit an Rügener Schule mündet in Polizeieinsatz

Ein Streit zwischen mehreren Schülerinnen sorgt in Bergen auf Rügen für einen Polizeieinsatz. Ein Mädchen wird ins Krankenhaus gebracht.

In Bergen auf Rügen haben Einsatzkräfte der Polizei einen Streit zwischen mehreren Schülerinnen schlichten müssen. Nach vermeintlichen Mobbingvorwürfen hatte es am Donnerstag ein Handgemenge zwischen fünf Mädchen im Alter von 13 bis 15 gegeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Erkenntnissen zufolge sei eine 14 Jahre alte Schülerin bei dem Streit geschlagen und getreten worden. Sie wurde in der Folge mit Schmerzen, aber ohne äußere Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.

Während des Einsatzes haben laut Angaben der Polizei zwei weitere Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren den Einsatzwagen beschmiert. Die Polizei habe entsprechende Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.