Widerspruch gegen jeden zehnten Grundsteuer-Bescheid in MV

Agrarpolitik: Ministerium setzt auf Vernässung - Bauern verlieren Land

Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich nach Einschätzung des Schweriner Landesumweltministeriums auf deutlich weniger Fläche für Tierfutter und noch weniger Viehhaltung einstellen. Das wurde am Montag bei der Vorstellung der Pläne für ein Landesklimaschutzgesetz in Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) deutlich. So rechnen Wissenschaftler des Greifswalder Moorzentrums damit, dass bis 2040 nur noch 75 Prozent der Rinder und 70 Prozent der Schweine gehalten werden können. Außerdem sollen Tausende Hektar an Moorflächen wiedervernässt werden.