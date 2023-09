Grüne: Rechnungshof wirft Regierung Fehler vor

Bundespolizei greift 67 eingeschleuste Migranten auf

Die Bundespolizei hat in Vorpommern 67 Menschen an der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen, die illegal eingereist sind. Die Frauen, Männer und Kinder kamen zum größten Teil aus Syrien und Afghanistan, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) sagte. Die meisten der Zuwanderer stellten Asylanträge und wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung in die Region Schwerin gebracht.