Pro-Kopf-Jahresarbeitzeit in MV deutlich über Durchschnitt

Erwerbstätige in Mecklenburg-Vorpommern müssen zwar von Jahr zu Jahr weniger Stunden arbeiten, liegen mit ihrer durchschnittlichen Jahresarbeitszeit aber weiterhin deutlich über dem deutschlandweiten Niveau. Wie das Statistische Amt am Donnerstag in Schwerin unter Berufung auf jüngste Daten des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung der Länder mitteilte, betrug 2022 die jährliche Pro-Kopf-Arbeitszeit im Nordosten durchschnittlich 1370 Stunden. Das waren 29 Stunden oder umgerechnete fast vier Arbeitstage mehr als im Bundesdurchschnitt.

Doch nähern sich die Werte an. Während die jährliche Pro-Kopf-Arbeitszeit gegenüber 2021 bundesweit wieder um eine auf 1341 Stunden stieg, verringerte sie sich in Mecklenburg-Vorpommern binnen eines Jahres um 14 auf 1370 Stunden. Mit damals 1424 Stunden hatte die Jahresarbeitszeit 2019 laut Statistik im Nordosten noch 52 Stunden über dem Bundesdurchschnitt gelegen. Besonders lange wurde im Nordosten in der Landwirtschaft (1551 Stunden) und auf dem Bau (1541 Stunden) gearbeitet. Allerdings lag die Pro-Kopf-Arbeitszeit im Agrarsektor 2022 wie auch im Handel (1321 Stunden) jeweils unter den bundesweiten Branchenwerten (1662 und 1336). Viel länger als ihre Berufskollegen in anderen Bundesländern arbeiteten Beschäftigte in Verwaltung, Schule, Kitas und Gesundheitseinrichtungen. Als Ursachen für die Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen und Bundesländern nannte das Statistikamt die Folgen der Corona-Pandemie, unterschiedliche Tarifregelungen, individuelle Entscheidungen für Voll- oder Teilzeit sowie Urlaubs- und Krankentage. In den besonders von den Corona-Lockdowns betroffenen Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe leisteten Erwerbstätige 2022 laut Statistik 1321 Stunden Arbeit und damit 31 Stunden mehr als 2021, zugleich aber 53 Stunden weniger als 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

