Pandemie treibt Zahl der politisch motivierten Straftaten

Parteien: Linke-Landeschef: Wagenknecht soll Partei nicht quälen

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sorgt mit ihren Überlegungen für die Gründung einer neuen Partei für anhaltenden Ärger in den eigenen Reihen. Der Landesvorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Peter Ritter, sagte am Dienstag in Schwerin, Wagenknecht habe quasi die Scheidungspapiere eingereicht und sie sei nun gefordert, deutlich und zeitnah zu erklären, wohin die Reise gehen solle. Sie solle die Partei nicht über Gebühr quälen.