83 Verkehrstote im vergangenen Jahr in MV

Literatur: Politiker lesen aus Reuters «Vaterstadt»

In Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) wird in Kürze besonders an die Kindheit des Plattdeutsch-Dichters Fritz Reuter (1810-1874) erinnert. Wie ein Sprecher des Fritz-Reuter-Literaturmuseum am Donnerstag sagte, werden Prominente ab April aus dem Buch «Meine Vaterstadt Stavenhagen» lesen, in dem Reuter einst anschaulich seine Kindheitserlebnisse aufgeschrieben hatte. Im Rahmen der «Mittwochslesungen» wird als Erster Bürgermeister Stefan Guzu (parteilos), danach der Landesvorsitzende der Linken in MV, Peter Ritter, und der CDU-Landtagsabgeordneter Marc Reinhardt die hochdeutschen Texte Reuters vortragen.