Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Spendenaktion: Caritas sammelt und schickt Powerbanks in Ukraine

Caritas sammelt und schickt Powerbanks in Ukraine

Die Caritas im Norden sammelt und schickt Powerbanks in die Ukraine, um von häufigen Stromausfällen geplagten Menschen das Aufladen ihrer Handys und damit Kommunikation zu ermöglichen. Die ersten 300 gespendeten Powerbanks seien auf dem Weg in das Kriegsland, wo sie von Caritas-Mitarbeitern vor allem an Binnenflüchtlinge verteilt würden, teilte ein Sprecher der Caritas am Dienstag in Schwerin mit. Weitere der mobilen Zusatzakkus würden im Caritas-Schullandheim Schloss Drelützow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesammelt. Mitte Januar soll die zweite Sendung auf die Reise gehen. Von Geldspenden würden Solar-Ladestationen gekauft und in die Ukraine geschickt.

Ein Schild hängt an einer Regionalstelle der Caritas. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

© dpa