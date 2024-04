Seit einem Jahr verschwunden - Polizei sucht Leiche

Ein 81-jähriger Mann ist seit einem Jahr verschwunden. Nun sucht die Polizei in einem Waldstück im Landkreis Rostock nach der Leiche.

Mit knapp 60 Einsatzkräften wird in einem Waldstück bei Werle (Landkreis Rostock) nach einem 81-jährigen Mann gesucht. Beamte der Bereitschaftspolizei werden dabei durch das Bundeskriminalamt mit technischer Ausrüstung unterstützt, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock am Mittwoch mitteilte. Der Gesuchte ist bereits seit einem Jahr verschwunden. In einer Pressemitteilung hatte die Polizei am frühen Morgen mitgeteilt, dass sich die Hinweise auf ein Verbrechen weiter verdichtet haben. Derzeit müsse «davon ausgegangen werden, dass der Rentner Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist». In dem Waldstück suchen die Beamten einen möglichen Ablageort der Leiche des Gesuchten.