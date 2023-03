CDU: Kritischere Haltung zu möglicher Krankenhausreform

Basketball: Kapitän Carter: Seawolves bei Ex-Club zum Sieg führen

Unter ihrem Kapitän Chris Carter wollen die Rostock Seawolves bei dessen Ex-Club Niners Chemnitz am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) den nächsten Schritt Richtung Verbleib in der Basketball-Bundesliga machen. Der Amerikaner spielte in den Saisons 2016/17 und 2019/20 für die Sachsen, die in jenem Jahr den Sprung in den BBL schafften. Zwar trat der Guard in der darauffolgenden Spielzeit bereits mit Vechta bei seinem Ex-Club an, doch bei seiner erneuten Rückkehr - nun im Trikot der Seawolves - wünscht sich der 30-Jährige eines: «Ganz ehrlich: Über eine kleine Standing Ovation würde ich mich freuen. In Chemnitz habe ich von Coach Pastore meine erste Chance als Profi in Deutschland bekommen und erinnere mich immer gerne an die unfassbaren Fans. Ich freue mich auf das Spiel.»