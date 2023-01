Unfall: Ein Toter und fünf lebensbedrohlich Verletzte

Gotha: 20-Jähriger gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in Waltershausen (Landkreis Gotha) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Autos kollidiert. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum er auf gerader Strecke auf die Gegenspur kam, war zunächst unklar. Das erste entgegenkommende Auto streifte er seitlich, mit dem nachfolgenden stieß er frontal zusammen.