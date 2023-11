Unbekannte greifen Mann auf Parkplatz an: Zeugen gesucht

18-Jähriger Treppe heruntergestoßen und getreten

Ein Unbekannter soll einen 18-Jährigen im Berliner Bezirk Lichtenberg eine Treppe heruntergestoßen und mit Tritten traktiert haben. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, soll er dem Mann am Sonntagabend am S-Bahnhof Nöldnerplatz zunächst unvermittelt in den Rücken gesprungen sein. Der 18-Jährige sei daraufhin die Treppe zur Tunnelunterführung hinunter gefallen und für etwa eine Minute regungslos am Boden liegen geblieben. Dort soll der unbekannte Täter weiter auf ihn eingetreten haben.