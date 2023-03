Schlägerinnen treten Mann nieder: Polizei sucht Zeugen

Rostock: Nach Messerattacke: Suche nach Täter bisher erfolglos

Drei Tage nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen Zusteller in Rostock sucht die Polizei weiter nach einem Tatverdächtigen. Die Fahndung blieb trotz erster Hinweise bisher ohne Erfolg, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Unbekannte hatte dem 44-jährigen Mann, der am Freitag im Stadtteil Evershagen Werbeprospekte in Briefkästen gesteckt hatte, mit einem Messer in den Rücken gestochen und war geflohen.