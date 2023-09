CDU-Fraktion in Schweden: SPD-Fraktion auf MV-Radtour

Home

Die Landtagsfraktionen von SPD und CDU in MV sind in dieser Woche jeweils getrennt auf Tour. Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag will sich in den kommenden drei Tagen bei einer Schweden-Reise über die Innenpolitik des skandinavischen Landes informieren. Die SPD-Fraktion kündigte am Sonntag eine Fahrradtour durch Vorpommern an.

Franz-Robert Liskow, der Fraktionschef der CDU im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa

Die Christdemokraten machen auf ihrer Auswärtstagung bis Mittwoch Station in Trelleborg, Malmö und Stockholm. «Verteidigung, Migration, wirtschaftliche Zusammenarbeit - es gibt reichlich Themen, über die zu sprechen sein wird. Ich glaube, dass Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern von Schweden lernen können», sagte CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow. In Trelleborg stehen Gespräche mit der Hafenleitung und der Bürgermeisterin auf dem Programm, in Malmö ein Treffen mit der Regionalregierung von Skåne und in Stockholm ein Treffen mit der Europaministerin sowie ein Besuch des Parlamentes. Abgeordnete der Regierungsfraktion von SPD sind von Montag bis Freitag unterwegs. «MV erfahren ist das passende Motto für unsere Tour. Wir wollen zuhören und miteinander ins Gespräch kommen, wie wir unser Land auch in diesen bewegten Zeiten gemeinsam voran bringen können», so Fraktionschef Julian Barlen. Die Sozialdemokraten wollen durch insgesamt fünf Wahlkreise von Pasewalk über Ueckermünde, Anklam, die Insel Usedom, Wolgast und Lubmin nach Greifswald radeln. Auf dem Weg absolvieren sie täglich mehrere Termine und Veranstaltungen.

