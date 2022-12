Falscher Polizist erbeutet über 100.000 Euro von Rostockerin

Basketball: Towers-Coach vor Duell mit Rostock: «Wird nicht ohne»

Das erste Duell zwischen den Veolia Towers Hamburg und Aufsteiger Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga soll für die Mannschaft von Raoul Korner das Ende einer Negativserie markieren. Vier Partien in Folge haben die Hamburger in der BBL verloren. Das ist eine Niederlage weniger als bei den Gastgebern, die sich im Anschluss an ihren überraschend starken Saisonstart mit vier Siegen in Serie in den folgenden fünf Partien geschlagen geben mussten.