Umzugshelfer für Traditionssegler «Gorch Fock 1» gesucht

Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel ohne Annäherung

Die Gewerkschaft Verdi hat für die mehr als 70.000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in Schleswig-Holstein und Mecklenburg eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent gefordert. Sie soll mindestens 400 Euro betragen. Die Arbeitgeber haben in der ersten Verhandlungsrunde in Bad Segeberg am Donnerstag eine Erhöhung in zwei Stufen um insgesamt 6,1 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten, wie der AGA Unternehmensverband mitteilte. Zusätzlich boten die Arbeitgeber eine Inflationsausgleichsprämie von 1400 Euro an - je 700 Euro 2023 und 2024.