Marine-Großmanöver «Northern Coasts» in der Ostsee beendet

AOK-Erhebung: Pflege in MV besser als Bundesdurchschnitt

Im neuen «Qualitätsatlas Pflege» schneiden Heime in Mecklenburg-Vorpommern der AOK zufolge in fast allen Kategorien besser ab als der Bundesdurchschnitt. So verzeichne der Nordosten mit 4,27 Prozent einen wesentlich niedrigeren Anteil an Pflegebedürftigen, die 2021 eine problematische Dauerverordnung von Schlaf- und Beruhigungsmitteln erhielten, teilte die AOK Nordost am Mittwoch mit. Der bundesweite Durchschnittswert liege bei 7,55 Prozent.