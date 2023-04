Bremen will deutlich mehr Geld vom Bund für Seehäfen

Energiekrise: MV-Linke will mehr Geld vom Bund für Entlastungsmaßnahmen

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern schließt sich der zunehmenden Kritik am Agieren der Bundesregierung in der Energiekrise an. «Zurecht kritisieren mehrere Bundesländer die Pläne der Ampel zur Finanzierung des Entlastungspaketes. Dabei müsste jetzt bei der Entlastung gerade von Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen schnell und zielgenau gehandelt werden», heißt es in einer am Sonntag in Schwerin verbreiteten Mitteilung der Linke-Landesvorsitzenden Vanessa Müller und Peter Ritter.