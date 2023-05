Selom Mawugbe bester Verteidiger der Bundesliga

Selom Mawugbe von den Rostock Seawolves ist als bester Defensivspieler der Basketball-Bundesliga ausgezeichnet worden. Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, entschied der 24-jährige Amerikaner die Wahl, an der die Trainer und Team-Kapitäne sowie die Sportdirektoren der 18 BBL-Clubs teilgenommen haben, für sich.

«Es ist eine besondere Ehre. Ein großer Dank geht an meine Teamkollegen, Trainer und den Betreuerstab, die alle zusammenarbeiten, um so erfolgreich wie möglich zu sein», sagte Mawugbe zu der Auszeichnung. Der 2,08 Meter große Center führt unter anderem die Blockstatistik mit 67 abgewehrten Bällen an und hat mit bislang 208 Rebounds die zweitmeisten Bälle gefischt. Dazu gelangen ihm bisher 0,9 Steals pro Partie.

In den verbleibenden zwei Spielen am Freitag in Ulm sowie am Sonntag gegen Ludwigsburg will der Tabellen-Neunte aus Rostock seine kleine Restchance auf die Playoff-Teilnahme wahren.