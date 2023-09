Versuchter Raub mit Messer: Jogger leicht verletzt

Polizei warnt vor Sex-Date-Falle - Männer überfallen

Die Polizei warnt nach mehreren Raubüberfällen vor Sex-Verabredungen via Internet. Am vergangenen Wochenende hätten Unbekannte in zwei Fällen versucht, Männer bei den Verabredungen auszurauben, teilte die Polizei in Münster am Dienstag mit.