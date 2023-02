Unbekannte stecken Transporter in einer Halle in Brand

Volleyball: Pokalfinale: Schwerins Coach zollt Gegner Potsdam Respekt

Mit dem Erreichen des DVV-Pokalfinals in Mannheim haben die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin eines ihrer beiden Minimalziele in dieser Saison erreicht. Am Sonntag (16.45 Uhr) soll nun gegen den SC Potsdam im ersten von zwei Wettbewerben die Krönung folgen. Obwohl die Mecklenburgerinnen das Hinrundenspiel in der Bundesliga Ende Dezember für sich entschieden hatten und in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem aktuellen Zweiten liegen, stellte Trainer Felix Koslowski am Dienstag jedoch klar: «Man muss nicht über Favoritenrollen reden. Potsdam spielt eine hervorragende Saison. Sie haben den Supercup gewonnen, und in der Liga spielen sie sehr konstant und auf hohem Niveau.»