SPD-Landtagsfraktion startet dreitägige Winterklausur

Kreistagspräsident: Oldenburg und Pegel sollen Sorgen in Upahl hören

Nach dem Protest gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Upahl hat der zuständige Kreistagspräsident die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) zu einer Versammlung der Bürger des Dorfes eingeladen. «Wir haben ein Problem, das in der ersten Reihe der Gesellschaft diskutiert wird, und aus diesem Grund erwartet der Kreistag von Nordwestmecklenburg auch von der ersten Reihe der Landespolitik, am Freitag in Grevesmühlen zu sein», teilte Thomas Grote (CDU) am Dienstag mit. Neben Oldenburg lud er auch Innenminister Christian Pegel (SPD) ein. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) befindet sich aktuell wegen einer Corona-Infektion in Isolation.