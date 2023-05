Zwei Tote bei Motorrad-Unfall in Kurve bei Waren

Auto schleudert auf Raststättenareal: Zwei Verletzte

Ein Auto ist auf der A3 bei Ratingen von der ganz linken Autobahnspur auf ein Raststättengelände geschleudert. In der Folge sind bei dem Unfall am Sonntagnachmittag sieben weitere Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder beschädigt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Motorradfahrer und seine Sozia wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie bereits die Feuerwehr mitgeteilt hatte. Die Aufräumarbeiten dauerten laut Polizei am Sonntag fast vier Stunden. Der Tankbetrieb wurde unterbrochen. Vier beschädigte Fahrzeuge mussten laut den Polizeiangaben abgeschleppt werden.