Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall bei Waren

Auto überschlägt sich: 74-Jährige verletzt

Eine 74-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr die Frau am Dienstagnachmittag die Schönfelser Straße Richtung Ebersbrunn. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Auto von der Straße ab. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Die verletzte 74-Jährige wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war die Frau vermutlich wegen eines stark einsetzenden Graupelschauers von der Straße abgekommen.