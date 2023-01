Oldenburg verteidigt Kitagesetz-Reform: 15 Mio Euro extra

Landtag: Kita-Überweisungen an Kommunen: Kritik an Gesetz im Eiltempo

Bald nach Einführung der beitragsfreien Kita in Mecklenburg-Vorpommern Anfang 2020 forderten die Kommunen erfolglos höhere Abschlagszahlungen des Landes wegen stark gestiegener Kosten. Jetzt plötzlich will die rot-rote Koalition reagieren und binnen zwei Tagen die dafür nötige Gesetzesänderung durch den Landtag bringen. Am Mittwoch legten die Koalitionäre ihren Entwurf vor, schon am Freitag soll er verabschiedet werden. Am Mittwochabend sollten der Bildungs- und der Finanzausschuss nach der Landtagssitzung in Sondersitzungen beraten und ihr Votum abgeben.