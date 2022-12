Erkältungswelle zwingt auch Schwesig zu Pause

Erkältungswelle: Ministerin sieht noch keine Überlastung in Kliniken

Im Zuge des Anstiegs an Atemwegsinfekten in Mecklenburg-Vorpommern sieht Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) aktuell noch keine kritische Situation in den Kliniken des Landes. «In MV ist die Lage in den Kinderkliniken teilweise angespannt, aber alle kleinen Patienten können gut versorgt werden. Wir haben noch Kapazitäten, um anderen Bundesländern zu helfen», sagte die Ministerin im Anschluss an die Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin. In den kommenden Wochen entscheide sich, ob die Erkältungsviren auch im Nordosten die Krankenhäuser mit voller Wucht treffen.