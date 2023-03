Home

Prozess: Raubüberfall durch falsche Polizisten: Angeklagte gestehen

Nach einem Raubüberfall durch falsche Polizisten auf der Insel Usedom hat in Berlin der Prozess gegen zwei Männer begonnen. Der 29- und der 32-Jährige sollen vor knapp sechs Monaten im Ostseebad Trassenheide (Vorpommern-Greifswald) als angebliche Polizisten einen Lieferwagen gestoppt, dem Fahrer Handfesseln angelegt und Tageseinnahmen in Höhe von etwa 9000 Euro erbeutet haben. Die Angeklagten gaben die Vorwürfe am ersten Verhandlungstag am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht im Wesentlichen zu. Sie hätten einen «Tipp» bekommen, erklärten die beiden Männer.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Mit einem Mietwagen sollen sie am Vormittag des 7. Oktober 2022 auf der Strandstraße einen Transporter überholt und gestoppt haben. Der 32-Jährige habe einen Anhaltestab aus dem Pkw gehalten, «um den Eindruck zu erwecken, dass sie Polizeibeamte seien», heißt es in der Anklage. Als der damals 35 Jahre alte Fahrer hielt, hätten sie sich als «Wolgaster Polizei» ausgegeben und die Herausgabe von Führerschein und Fahrzeugpapieren verlangt. In der Fahrerkabine habe der 29-Jährige eine Umhängetasche mit Tageseinnahmen entdeckt. Einer der Täter habe vor der Flucht die dem Fahrer angelegten Handfesseln gelöst. Eine Fahndung führte Angaben zufolge noch am Tattag zur Festnahme der Verdächtigen. Der 32-Jährige erklärte über seinen Verteidiger, der Mitangeklagte habe einen Tipp bekommen und ihn gefragt, ob er mitmachen würde. «Es klang einfach, eine ungefährliche Person sollte Imbisse abfahren und Geld einsammeln», so der 32-Jährige. Handschellen habe es allerdings nicht gegeben. Die Beute hätten sie mit dem Tippgeber geteilt. Der Prozess wird am 6. April fortgesetzt.

