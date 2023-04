Prozess wegen Untreue: Buchhalterin vor Gericht

Landgericht Schwerin: Prozess wegen Kindesmissbrauchs: 60-Jähriger angeklagt

Wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs seiner Adoptivtochter muss sich seit Donnerstag ein inzwischen 60-jähriger Mann aus Nordwestmecklenburg vor dem Landgericht in Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten 13 konkrete Straftaten zu Last. Die sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen sollen 2013 begonnen haben, als das Mädchen zehn Jahre alt war. Die Missbrauchshandlungen hielten den Angaben zufolge bis 2022 an. Sie hätten jeweils in der Wohnung der Familie und gegen den klar erkennbaren Willen des Opfers stattgefunden, hieß es.