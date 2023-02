Europaministerin Martin zu Besuch in Polen

Unternehmerkonferenz: Manuela Schwesig eröffnet Baltic Sea Business Day in Rostock

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Donnerstag in Rostock die erstmals stattfindende Unternehmerkonferenz Baltic Sea Business Day eröffnet. «Fünf Länder der Ostseeanrainer sind in den Top 10 unserer wichtigsten Außenhandelspartner. Viele Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern haben Verbindungen zu den Ostseeanrainerstaaten, vor allem in der Hafenwirtschaft und Logistik, in der Tourismus- und Gesundheitswirtschaft», begründete die Landeschefin am Donnerstag die besondere Bedeutung der Region für das Land. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern (IHK) organisiert, sie soll künftig alle zwei Jahre stattfinden.