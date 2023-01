Maskenpflicht im ÖPNV fällt in MV am 2. Februar

Immer mehr Bundesländer beschließen die Aufhebung von Masken- und Isolationspflichten. Am 2. Februar soll nun auch im Nordosten die Maskenpflicht im Nahverkehr fallen, etwa vier Wochen später die Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion.

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fällt nach Bayern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Sachsen am 2. Februar auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dies hat das Kabinett in Schwerin am Dienstag beschlossen, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sagte. In Arztpraxen und Krankenhäusern gelte die Maskenpflicht aber vorerst weiter. Dies werde durch den Bund geregelt, so Drese. Das Bundesinfektionsschutzgesetz gilt bis zum 7. April. Auch in Pflegeeinrichtungen wird nach Worten der Ministerin vorerst an der Maskenpflicht festgehalten, um vulnerable Gruppen zu schützen.

In Berlin und Brandenburg soll die Maskenpflicht im ÖPNV ebenfalls vom 2. Februar an Geschichte sein, Thüringen folgt am 3. Februar. Das teilten die Landesregierungen am Dienstag mit. Es sind die ersten nicht von der Union geführten Bundesländer, in denen die Pflicht zum Tragen einer Maske in Bus und Bahn aufgehoben wird. In Sachsen ist es am 16. Januar soweit. In Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein ist die Maskenpflicht schon gefallen.

In Thüringen entfällt dann auch die Corona-Isolationspflicht. In Mecklenburg-Vorpommern soll dies erst etwa vier Wochen nach dem Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr der Fall sein - voraussichtlich Ende Februar/Anfang März, wie Drese sagte. Es liefen noch Abstimmungen mit anderen Bundesländern. Man wolle so wenig Flickenteppich wie möglich.

«Erfreulicherweise sind sowohl die Corona-Infektionszahlen als auch die Hospitalisierungsinzidenz kontinuierlich rückläufig», sagte Drese zur Begründung für die Aufhebung der Maßnahmen. Auch die Intensivstationen meldeten weniger Corona-Patienten. Dennoch sei Vorsicht weiter angebracht, sagte die Ministerin. «Corona ist nicht vorbei, aber wir haben nunmehr den Übergang zu einer endemischen Lage erreicht.» Wichtig seien weiterhin Impfungen. Mindestens drei, in bestimmten Fällen auch vier seien der beste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen begrüßte die Aufhebung der Maskenpflicht in Bahnen und Bussen in MV. «Unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Mitarbeitenden haben die Maskenpflicht im ÖPNV zweieinhalb Jahre lang diszipliniert durchgehalten und durchgesetzt», erklärte der Vorsitzende der Landesgruppe Nord und Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG, Jan Bleis. «Nun ist es aber an der Zeit, auch in unseren Verkehrsmitteln zur Normalität zurückzukehren.»