LNG-Terminal: Land erwartet Bedarfsnachweis

Energie: Merz bei «größter Not» für erneute Grenzkontrollen in der EU

Vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen hat CDU-Chef Friedrich Merz erneute Grenzkontrollen innerhalb der EU ins Gespräch gebracht. «Wenn wir nicht in der Lage sind, die Außengrenzen der Europäischen Union hinreichend zu schützen, dann müssen wir auch dazu übergehen, wenn die Not am größten ist, die Binnengrenzen in Europa wieder zu kontrollieren», sagte Merz am Freitag bei einer Talkrunde des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) «RND vor Ort» in Rostock. Es tue ihm in der Seele weh, das sagen zu müssen. Als Beispiele nannte er die deutsch-österreichische und deutsch-tschechische Grenze. Der Unionsfraktionschef kündigte an, «entsprechende Anträge» in den Bundestag einbringen zu wollen, «um die Bundesregierung zu veranlassen, hier Entscheidungen zu treffen».