Zwei Tote in Rostocker Wohnung: Ermittlungen abgeschlossen

Kölz holt Großen Preis vor Europameister Thieme

Springreiter Michael Kölz hat den Großen Preis beim Pferdefestival auf dem Landgestüt in Redefin gewonnen. Der 38-Jährige aus Leising setzte sich am Sonntag in der mit 52.750 Euro dotierten Prüfung auf dem elf Jahre alten Wallach Cellato durch. Das Duo zeigte im Stechen den schnellsten fehlerfreien Ritt und verwies Europameister André Thieme aus Plau am See auf Candid auf Rang zwei. Auf den dritten Platz ritt der Japaner Eiken Jato auf Chadellano. Insgesamt waren zehn Paare im Stechen dabei.