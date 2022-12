Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Notaufnahme: Krankenhausgesellschaft rechnet mit langen Wartezeiten

Krankenhausgesellschaft rechnet mit langen Wartezeiten

Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern fehlt nach Angaben der Krankenhausgesellschaft des Landes derzeit teilweise ein Viertel des Personals. Deshalb würden Mitarbeiter aus nachrangigen Bereichen in Kinderkliniken und Notaufnahmen umgruppiert. «Alle geben ihr Bestes. Wir bitten aber jetzt schon um das Verständnis der Bevölkerung, dass Patienten mit nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen sehr lange Wartezeiten in den Notaufnahmen in Kauf nehmen müssen», sagte Geschäftsführer Uwe Borchmann am Donnerstag in Schwerin. Mitunter würden Patienten auch wieder weggeschickt oder an den Notdienst der niedergelassenen Ärzte verwiesen.

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der Brief von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) mit der Aufforderung an die Kliniken, zuerst die Notfallversorgung sicherzustellen, sei zur Kenntnis genommen worden. «Eine bestmögliche Notfallversorgung ist für die Krankenhäuser und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich. Allerdings befürchten unsere Krankenhäuser eine hohe Belastung mit ambulanten Notfällen, denn erfahrungsgemäß schließen viele niedergelassene Arztpraxen über die Feiertage und auch an den Arbeitstagen dazwischen», machte Borchmann auf ein zusätzliches Problem aufmerksam. Die von Drese angemahnte Verschiebung schon länger geplanter Eingriffe zugunsten von Notfällen habe allerdings auch wirtschaftliche Folgen. «Soweit die Landesregierung mit Schreiben aus den Ministerien unsere Krankenhäuser öffentlichkeitswirksam auffordert, gegebenenfalls geplante Eingriffe zugunsten von Notfallvorhaltekapazitäten analog der Corona-Pandemie abzusagen, sollte sie auch gleichzeitig die Finanzierungszusage für die dadurch ausfallenden Erlöse erklären. Da hätten wir neben der Unterschrift der Gesundheitsministerin auch gleich die des Finanzministers erwartet - sie fehlte aber», konstatierte Borchmann.

© dpa