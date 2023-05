Opposition fordert erleichterte Kontrolloption für Gesetze

Rostock Seawolves kassieren in Ulm deutliche Niederlage

Die Rostock Seawolves haben ihr letztes Auswärtsspiel in ihrer Premieren-Saison in der Basketball-Bundesliga klar verloren. Am Freitagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held bei Ratiopharm mit 86:116 (46:51) und kassierte damit im 33. Spiel die 18. Niederlage. Bester Werfer im Team des Aufsteigers war JeQuan Lewis (21 Punkte). Am Sonntag (15.00 Uhr) beschließen die Hanseaten in der Stadthalle die Spielzeit gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.