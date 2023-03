Ingrid Vogt ist beste Melkerin in Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesmeisterschaft im Melken wurde im Kreis Nordwestmecklenburg ausgetragen. Die beiden besten jungen Melker kommen beide aus demselben Betrieb. Am Ende hatte eine junge Frau die Nase vorn.

Die beste Melkerin Mecklenburg-Vorpommerns heißt Ingrid Vogt und arbeitet im Landwirtschaftsbetrieb Griepentrog in Steinhagen (Landkreis Rostock). Die 18-Jährige gewann am Donnerstag die Landesmeisterschaft im Melken in der Altersstufe bis 25 Jahre in Gressow (Nordwestmecklenburg), wie der Bauernverband mitteilte.

Auf Platz zwei kam Ansgar Gemballa aus demselben Betrieb. Die beiden fahren nun zum Bundeswettbewerb vom 23. bis 27. April in Rheinland-Pfalz. An der Bundesmeisterschaft können nur Melker im Alter bis 25 Jahren teilnehmen.

In der Altersklasse über 25 siegte bei den Landesmeisterschaften in Mecklenburg-Vorpommern Franziska Paradies vom Hof Karp in Kraak (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Beteiligt hatten sich 17 Frauen und Männer. Der Wettbewerb mit einem Theorie- und Praxisteil war nach fünfjähriger Pause erstmals wieder ausgetragen worden.

Der Wettbewerb richtete sich laut einer Verbandssprecherin streng nach den Bedürfnissen der Tiere. Der handwerkliche Teil des Wettbewerbs war daher um 13.00 Uhr angesetzt, wenn ohnehin das tägliche Melken ansteht. Kühe seien Gewohnheitstiere, sie sollten von den Meisterschaften möglichst wenig gestresst werden, hieß es.