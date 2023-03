Auto überschlägt sich: Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Schwerin: Unbekannte spähen Kontodaten aus: Polizei warnt

Die Polizei in Schwerin warnt aus aktuellem Anlass vor neuen Ausspäh-Manipulationen an Geldautomaten in Bankfilialen. Anlass sind mehrere aktuelle Fälle, bei denen versteckte Kameras und andere technische Geräte zum Auslesen von Daten entdeckt wurden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Mit Hilfe solcher Technik wollen Täter sensible Bankdaten, wie Konto- und PIN-Nummern, ausspähen und später an das Geld der Kartenbesitzer gelangen.