Schwesig: Steuerfragen bei Klimastiftung MV kein Thema

Akten-Affäre: Klimastiftung befreit Regierung von Steuergeheimnis

In der Affäre um Steuerakten der umstrittenen Klimastiftung MV ist die Landesregierung nicht mehr an das Steuergeheimnis gebunden und kann somit alle Karten auf den Tisch legen. Wie der Stiftungsvorstand am Dienstag in Schwerin mitteilte, erteilte er seine «vollumfängliche, einschränkungsfreie Befreiung vom Steuergeheimnis hinsichtlich aller im Finanzamt Ribnitz-Damgarten und im Finanzministerium geführten Akten zum Schenkungssteuerfall» der Stiftung.